Июнь 2020 года в Москве стал самым дождливым в истории

Июнь 2020 года в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет. Именно столько ведутся метеонаблюдения.

По данным Метеорологической обсерватории МГУ имени Ломоносова, за первый летний месяц в Москве выпало 193 миллиметров осадков. Прошлый рекорд принадлежал 1942 году, когда осадков было 174 миллиметра, передает Газета.ru.

«Особенно дождливыми выдались 4, 5 и, особенно, 20 июня — в этот день затопленными оказались многие улицы и подземные переходы на юго-востоке столицы, а в районе МГУ всего за полтора часа выпало около 40 миллиметров осадков», — рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Июнь повторил судьбу мая 2020 года. Месяцем ранее его также признали самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве.

Зато июль в Москве и в целом по России пообещали теплый и даже временами аномально жаркий. В четверг в Москве будет до 26 градусов тепла, временами будут идти небольшие дожди. В отдельных районах может пройти гроза. По Московской области температура может подняться до 28 градусов. Порывы ветра в грозу будут достигать 15 метров в секунду.

В пятницу, субботу и воскресенье, по информации Гидрометцентра, дождливая погода продолжится. Но будет жарко, до 30 градусов выше нуля.