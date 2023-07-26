Общество 26 июля 2023, 09:59 Июльская цена гречки снизилась на 44% за год Минсельхоз: ценовая ситуация на рынке круп стабильна Freepik

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Ситуация с ценами на рынке круп в России стабильна, сообщила пресс-служба Минсельхоза. К примеру, гречка в июле подешевела на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом написал ТАСС.

По данным на 19 июля, цены на рис за месяц уменьшились на 3,1%, а по сравнению с 2022 годом — на 0,1%.

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Ранее стало известно, что годовая продуктовая инфляция в России в июне составила 0,08% и оказалась ниже, чем по всей Европе. Годовой рост цен менее чем на 10% зафиксировали лишь в пяти странах помимо РФ, и там этот показатель составил от 3,6% (в Белоруссии) до 9,2% (в Финляндии). Цены на продукты в Швейцарии выросли на 5,1%, в Португалии и Дании — на 8,6% и 8,8% соответственно.

Самой высокой продовольственная инфляция была в Венгрии (29,3%), Сербии (22,1%), Эстонии (19,5%), Словакии (около 19%), в Румынии (почти 18%).

Весной 2023 года в России наблюдалась годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки. Рекордного показателя она достигла в мае — 1,12%.