Июльская корзинка. Какие грибы собирать в середине лета

Грибы в июле поражают своим разнообразием, но не каждый охотник сможет похвастаться богатым сбором — летние грибы появляются спустя пару недель после похолодания и дождливой погоды. Под палящим солнцем грибы не растут, и это определенно один из главных минусов грибной охоты в июле. Дмитрий Тихомиров, ведущий проекта «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета», продолжает вести календарь грибной охоты. В преддверии самого жаркого месяца лета ведущий расскажет читателям «360», какие грибы собирать в июле и насколько богатым может быть этот «урожай».

«Июль, конечно, обычно самый непродуктивный месяц для грибной охоты. Особенно если жара, то грибницы как бы „засыпают“ и ждут подходящей погоды. Да и мы, грибники, ждем ее… Грибная волна колосовиков закончилась, а осенняя грибная волна еще не началась. Конечно, я, как все грибники, жду конца августа — начала сентября, традиционно самых грибных дней. Главное, чтобы погода не подвела, грибы практически только от нее и зависят. Похолодает и пойдут дожди — будут и грибы!» — отметил Тихомиров.

Лисички

Каждый, кто хотя бы раз ходил за грибами, знает, что лисички растут семьями. Поэтому если повезло в засушливый июль встретить один ярко-оранжевый гриб на зеленой траве, не нужно покидать это место. Целое семейство может находиться под слоем мха, где температура ниже, а влажность остается повышенной. Найти лисички можно у берез и под соснами, их улов всегда радует грибника — сорт легко собирать и обрабатывать, ведь насекомые на него никак не влияют.

«Пожалуй, главная надежда в июле на лисички. Эти грибы лучше всего переносят засуху и могут просто замереть в росте на две недели. Но стоит пойти дождям, как они пустятся в рост и за несколько дней достигнут вполне собирабельного размера. Проверяйте березовые опушки и смешанные леса, а также рынки и обочины трасс — как только начинаются грибы, их начинают продавать. К тому же лисички почти никогда не бывают червивыми, за что мы, грибники, их так любим. Лисички с картошкой — вроде традиционное блюдо, но по мне, так жареные лисички вкуснее белых грибов», — добавил Тихомиров.

Белый гриб

Самый желанный гриб известен своей толстой белой ножкой, которая и придает ему вес. В отличие от многих других грибов, ножка белого не является полой, что позволяет ему получать больше воды. Узнаваемая коричневая шляпка делает его поиски легкими, а приятный вкус по праву позволяет называть его грибом-деликатесом.

«Поскольку белые грибы стоят дорого, я предлагаю смешивать их с другими грибами. Например, для приготовления соуса необходимо подготовить всего 60 граммов сушеных белых грибов и 400 граммов шампиньонов или других грибов на выбор», — поделился секретом ведущий.

Шампиньоны

Одними из самых популярных грибов в мире являются шампиньоны. Их следует искать в хвойных и смешанных лесах, соблюдая один важный параметр: для шампиньонов важно, чтобы была высокая влажность. Но проще всего их найти в магазине. Дело в том, что шампиньоны идеально подходят для искусственного выращивания, поэтому они остаются в доступе круглый год.

Проще всего заморозить шампиньоны на зиму. Так они не потеряют своих полезных свойств и будут удобны в приготовлении.

«Сперва необходимо промыть под проточной водой комнатной температуры, затем дать стечь и полностью высохнуть. Следующим этапом подготовки шампиньонов к заморозке на зиму является их осмотр и удаление грязных и поврежденных мест и остатков корневой системы. Шапку лучше отделить от ног — так будет проще упаковать. Чтобы заморозить шампиньоны целиком, их раскладывают в емкости или небольшие полиэтиленовые пакеты и плотно закрывают. Затем вы можете заморозить шампиньоны в морозильной камере в режиме быстрой заморозки. В дальнейшем при использовании их нельзя размораживать, чтобы не потемнели», — рассказал Дмитрий Тихомиров.

Подберезовик

Подберезовик — один из тех грибов, которые очень легко найти в июле. Растет он быстро, и встретить его можно во всех смешанных лесах, где есть береза.

«Правда, бывают и в июле исключения: позапрошлым летом в июле резко похолодало, плюс пошли дожди, и в середине лета началась буквально осенняя грибная волна, даже осенние опята высыпали. Правда, не все грибники успели на нее среагировать — были просто не готовы, не ожидали такого вала грибов и пропустили волну. А осенью, увы, грибов было мало. Так что середина лета может преподносить сюрпризы. Правда, в этом сезоне, скорее всего, судя по прогнозам погоды, июль будет традиционным, то есть малогрибным. Ждем августа. Но если все же жара снизится и выпадут осадки, стоит проверять взрослые ельники: вполне может начаться волна еловых белых, как в июле прошлого года. Но всего неделя-другая — и белые устареют, зачервивеют, так что тут важно не пропустить эту волну», — поделился советом ведущий проекта «Царство грибов» на «Моей Планете» Дмитрий Тихомиров.