Общество 31 июля 2023, 14:48 Июль в Москве вошел в десятку самых дождливых за всю историю наблюдений Метеоролог Позднякова: июль в Москве вошел в десятку самых дождливых с 1879 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Прошедший июль в Москве вошел в десятку по количеству осадков в этом месяце с 1879 года. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что он [июль] вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года», — написала она.

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Позднякова добавила, что такие данные предоставила климатическая метеостанция на ВВЦ. Там выпало 151,2 миллиметра дождя. Это почти 178% от нормы июля (85 миллиметров).

Кроме этого, рекордсменом по летним потопам стал Восточный округ. За июль там выпало 298,7 миллиметра дождя. Это 351% месячной нормы.

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