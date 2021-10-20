Выявлены главные страхи россиян в III квартале 2021 года

Главными страхами россиян в III квартале 2021 года стали обязательная вакцинация и очередная волна коронавируса. Их также пугали регулирование интернета и резонансные преступления. Выяснилось, также, что сограждан совсем не волновали выборы. Примерно эти же события пугали их во II квартале текущего года. В I квартале россиян волновали цены и протесты.

Об этом сказано в исследовании «Национальный индекс тревожности», проведенном Компанией развития общественных связей (КРОС). На итоги ссылается газета «Коммерсант». В исследовании выявляются фобии на основе анализа публикаций СМИ и самых обсуждаемых в соцсетях новостей.

В топ-3 самых тревожных событий вошли новая волна ковида, обязательная вакцинация и резонансные преступления, вроде расстрела в Пермском университете и убийств малолетних школьниц в нескольких регионах. Если тема раскручивается прессой, но не находит отклика в соцсетях, то эксперты называют ее «псевдофобией».

«Тревожность в связи с вакцинацией вновь опережает опасения по поводу самого коронавируса. По всей видимости, граждане по-прежнему не доверяют вакцинам», — пояснил изданию директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Единственной псевдофобией третьего квартала стал захват власти в Афганистане экстремистами. Она активно освещалась в СМИ, но не вызвала почти никакого беспокойства в соцсетях. Россияне также не выказывали никакого беспокойства в связи с выборами в Госдуму. Вероятно, это означает потерю интереса россиян к политике. Лебедев отметил, что люди беспокоятся только о событиях, затрагивающих их лично. Поэтому многие с тревогой вслушивались в новости, посвященные ограничениям в интернете. Они против контроля, хотя, естественно, не возражают против защиты в Сети.

В числе самых редких страхов россияне назвали старость, закрытые границы и собак. Большинство боится, что заболеют близкие, тревожатся о будущем детей или опасаются новой войны.