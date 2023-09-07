Эксклюзив 07 сентября 2023, 22:14 «Их рвет на части от того, что у нас выборы!» В ДНР завершился последний день досрочного голосования «360»: последний день досрочного голосования завершился в ДНР

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Первый этап выборов в ДНР завершился. Сегодня состоялся финальный день досрочного голосования. Председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий заявил, что усилившиеся обстрелы республики наглядно показали, как эти выборы злят Украину. Корреспондент «360» Елена Кононова подвела итоги и рассказала, как в эти дни работали выездные участки.

Досрочное голосование организовали по выработанной еще в прошлом году на референдуме системе. Мобильные группы избиркома делали подворовой обход участка. Жители голосовали прямо перед домами.

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Глава избиркома ДНР Высоцкий заявил, что решение о пролонгированном досрочном голосовании было верным. Меры безопасности сработали, какой бы ни была реакция противника.

Мы все видим и знаем, в каких условиях приходится проводить выборы. Какие варварские обстрелы на территории нашей республики проходят каждый день. Как те, которые находятся по ту сторону окопа — их просто рвет на части, от того, что у нас выборы, голосование. Просто накрываются наши мирные города бомбами. Владимир Высоцкий председатель избирательной комиссии ДНР

Предварительная явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР составила 45,43%, а на выборах Донецкого горсовета — 45,78%.

Выездной формат сохранится и в основные дни выборов — но уже для отдельных категорий жителей. А избирательные участки начнут работать с 08:00.

По итогам кампании в ДНР выберут 90 парламентариев в Народный Совет и более 500 депутатов в советы городских округов, включая Донецк и Мариуполь.