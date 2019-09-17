Кокорину дадут шанс заиграть в основе «Зенита» Подробнее

Рейнгольд отметил, что у спортсменов есть все шансы на продолжение футбольной карьеры. Между тем он отметил, что у Кокорина больше возможностей. Кроме того, «Зенит» не стал рвать контракт со спортсменом после его заключения под стражу.

Что касается Мамаева, Рейнгольд уверен, что ему придется сложнее, нужно срочно искать клуб. Впрочем, по словам эксперта, сейчас им интересуются «Ахмат» и «Крылья Советов».

«Думаю, что ребята осознали, что в жизни все бывает, это их личная трагедия. С Мамаевым посложнее, поскольку ему срочно нужно найти клуб. Когда это произойдет, он быстро приведет себя в порядок. Оба будут выступать, а при позитивном раскладе принесут нашему спорту много пользы», — уверен Рейнгольд.

Мамаев и Кокорин на свободе. Но в их исправление поверили не все Подробнее

Актер и ярый болельщик «Зенита» Михаил Боярский также прокомментировал в интервью Чемпионат.сom выход Кокорина на свободу и его возвращение в команду.

«Возвращение Саши в „Зенит“ — это прекрасно. Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но я думаю он ее быстро наберет <…> Саша — амбициозный человек, и у него получится вернуться на свой прежний уровень, потому что нужно доказать многое и себе, и команде, Семак в него верит. Но думаю, что его главная мотивация — победить самого себя», — уверен Боярский.

Осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг — детский тренер Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Их признали виновными и приговорили к тюремному сроку. Сейчас из всех фигурантов в СИЗО остался только Протасовицкий. По мнению телекомментатора Василия Уткина, его несправедливо бросили, поскольку он оказался не такой значимой медиаперсоной.