Общество 02 апреля 2023, 15:48 «Их лечат наши военные». Развожаев отреагировал на идею главы СНБО переименовать Севастополь Развожаев: идеи главы СНБО о Севастополе похожи на записи в медкарте из «Палаты № 6» РИА «Новости»

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Предложения главы СНБО Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь в «объект № 6» похожи на записи в медкарте из чеховской «Палаты № 6», заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал не относиться всерьез к словам украинских политиков, сообщило РИА «Новости».

По словам Развожаева, высказывания, звучащие из Киева, следует воспринимать как слова «больных людей» и не обращать на них внимания.

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«Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — подчеркнул губернатор.

Повесть «Палата № 6» писателя Антона Чехова, о которой напомнил Развожаев, посвящена событиям в клинике для душевнобольных. Название произведение уже давно стало нарицательным.

Данилов ранее заявил, что для Севастополя подойдет временное название «объект № 6», а позже предложил определиться с новым топонимом.

«Например, назвать его Ахтияр. Это имя носило раньше одно из сел в северной части Севастопольской бухты», — пояснил глава СНБО Украины.

Помимо этого, он указал на необходимость полностью снести Крымский мост,