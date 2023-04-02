02 апреля 2023, 15:48
«Их лечат наши военные». Развожаев отреагировал на идею главы СНБО переименовать Севастополь
Развожаев: идеи главы СНБО о Севастополе похожи на записи в медкарте из «Палаты № 6»
Предложения главы СНБО Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь в «объект № 6» похожи на записи в медкарте из чеховской «Палаты № 6», заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал не относиться всерьез к словам украинских политиков, сообщило РИА «Новости».
По словам Развожаева, высказывания, звучащие из Киева, следует воспринимать как слова «больных людей» и не обращать на них внимания.
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«Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — подчеркнул губернатор.
Повесть «Палата № 6» писателя Антона Чехова, о которой напомнил Развожаев, посвящена событиям в клинике для душевнобольных. Название произведение уже давно стало нарицательным.
Данилов ранее заявил, что для Севастополя подойдет временное название «объект № 6», а позже предложил определиться с новым топонимом.
«Например, назвать его Ахтияр. Это имя носило раньше одно из сел в северной части Севастопольской бухты», — пояснил глава СНБО Украины.
Помимо этого, он указал на необходимость полностью снести Крымский мост,
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