Общество 26 февраля 2024, 02:51 «Их даже в плен стараются не брать». Шеремет предрек Буданову печальную судьбу Шеремет назвал угрозы Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом РИА «Новости»

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Угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* в отношении Крыма — это форменный нацизм. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал видеообращение, в котором руководитель ГУР Украины пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

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«Подобные угрозы Буданова* — форменный нацизм. <…> Судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — предупредил Шеремет.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что Буданов*, который заявил о планирующемся в 2025 году контрнаступлении ВСУ, к тому времени, возможно, сбежит в Великобританию.

* внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов