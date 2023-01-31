Общество 31 января 2023, 23:49 Игуменья Староладожского Свято-Успенского монастыря умерла в возрасте 77 лет

Читать 360tv в

На 78-м году из жизни ушла игуменья Староладожского Свято-Успенского монастыря, матушка Ангелина. Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, матушка Ангелина стала настоятельницей монастыря в 2005 году. Через шесть лет ее посвятили в сан игуменьи.

Реклама

«На ее плечи легла тяжелая ноша возвращения обители к жизни. Ее трудами Успенский монастырь вновь стал духовным центром, пристанью, притягивающей души, ищущие покой и умиротворение», — отметили работники музея-заповедника «Старая Ладога».

По их словам, добротой и любовью игуменья вела людей к вере и церквию