31 января 2023, 23:49
Игуменья Староладожского Свято-Успенского монастыря умерла в возрасте 77 лет
На 78-м году из жизни ушла игуменья Староладожского Свято-Успенского монастыря, матушка Ангелина. Об этом написали «Невские новости».
По данным издания, матушка Ангелина стала настоятельницей монастыря в 2005 году. Через шесть лет ее посвятили в сан игуменьи.
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«На ее плечи легла тяжелая ноша возвращения обители к жизни. Ее трудами Успенский монастырь вновь стал духовным центром, пристанью, притягивающей души, ищущие покой и умиротворение», — отметили работники музея-заповедника «Старая Ладога».
По их словам, добротой и любовью игуменья вела людей к вере и церквию
Ленинградская область
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