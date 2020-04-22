«Игры закончились»: Соловьев снова выгнал гостя из студии. И это опять Ковтун

Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна снова выгнали из студии во время прямого эфира. «Уже окончательно» его попросил уйти телеведущий Владимир Соловьев. Аналогичный конфликт между ним и гостем из Киева произошел в марте.

В очередном выпуске своей программы на телеканале «Россия 1» Соловьев поднял тему несанкционированного митинга во Владикавказе. Выпуске ток-шоу опубликован на YouTube.

Приглашенный для обсуждения Ковтун заметил, что сотрудники Росгвардии прятались от участников акции. Силовики, парировал ведущий, действовали аккуратно и делали все, чтобы навести порядок. Соловьев добавил, что из-за нарушения режима самоизоляции многие люди рискуют заразиться коронавирусом.

Эксперт вступил в перепалку с журналистом, и Соловьев заявил, что навсегда выгоняет его из студии.

«Пшел вон. Домой, в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. <…> Игры закончились», — сказал телеведущий.

Он заметил, что «один раз дал слабину» и пустил Ковтуна обратно, о чем уже пожалел. Слова поддержки в адрес людей, «которые вышли, заразятся, а потом будут умирать», Соловьев слушать не захотел.

Скандал между телеведущим и Ковтуном случается не в первый раз. В марте политолога уже выгоняли из студии ток-шоу. Тогда конфликт разгорелся вокруг мер, которые принимают страны на фоне распространения коронавируса.