Мероприятие в стиле «Игры в кальмара» спровоцировало скандал в детском центре в Мурманске
Подъем: родители пожаловались в прокуратуру на детский центр из-за «Игры в кальмара»
Детский развлекательный центр «Зазеркалье» в Мурманске провел мероприятие «в стиле „Игры в кальмара“», чем разгневал некоторых родителей. Причем настолько, что они пожаловались на аниматоров в прокуратуру.
По словам сотрудницы «Зазеркалья» Виктории Боровенской, дети просто играли в старые корейские игры, которые немного переделали, но никакой пропаганды насилия не было, написал «Подъем».
Боровенская добавила, что уже обсудила этот вопрос с сотрудниками прокуратуры и получила административное предупреждение.
«Они попросили убрать слова „в стиле ‚Игры в кальмара‘“. Мы исправили эту привязку. <…> Я поняла свою ошибку и ее исправила. Так у нас обычные игры на логику, развивающие», — пояснила она.
Аниматор подчеркнула, что никакой отсылки к сериалу «Игра в кальмара» не было, а идею вообще предложили сами дети.
«Когда мы приходим в школу приглашать на наши праздники, детки спрашивают, будет ли что-то в этом стиле, — они хотят», — добавила Боровенская.
В анонсе на странице «Зазеркалья» во «ВКонтакте» говорится, что детей ждет очень увлекательное, активное, занимательное и захватывающее мероприятие с интересными и развивающими смекалку, находчивость и ловкость играми.
«Здоровый дух соперничества и борьба за главный приз не позволят Вашим детям растерять интерес к игре и утратить победного настроя!» — пообещали организаторы.
При этом фото с надписью «Игра в кальмара», которое не понравилось родителям, в объявлении пока так и осталось.