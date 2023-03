Общество 06 марта 2023, 15:32 Игры Tomb Raider, Deus Ex и Thief вернулись в российский Steam Компании Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи игр в российском Steam "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Компании Eidos Montreal и Crystal Dynamics возобновили продажи своих игр в российском Steam. Среди игр, которые вновь можно купить в России, — известные Tomb Raider, Deus Ex и Thief. На это обратило внимание издание «Чемпионат».

Дело в том, что Square Enix — прежний издатель ряда проектов на платформе Valve — продал Eidos Montreal, Crystal Dynamics и Square Enix Montreal холдингу Embracer Group. После смены издателя игры, ушедшие из российского Steam еще в начале прошлого года, вернулись. Причины такого решения неизвестны — непонятно даже, «ошибка это или намеренный шаг», заметили в издании.

Реклама

У игроманов вновь появилась возможность приобрести Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary и Tomb Raider Underworld, классические Tomb Raider (с первого по шестой), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raiderю Также доступны игры «Мстители», Deus Ex, Thief (версии 1998 и 2014 годов) и «Стражи Галактики». Некоторые игры стоят около 150 рублей, а за некоторые придется заплатить почти две тысячи.

Реклама