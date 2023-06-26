Общество 26 июня 2023, 10:55 Игрушки, пропагандирующие многодетность, предложили создать в России

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением начать в России производство линейки игрушек, которые пропагандируют многодетность. Об том написал RT.

Такие игрушки, по его словам, могут носить не только позитивное отношение к материнству, но и воспитательную функцию.

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Данная мера, как отметил Ветров, не даст моментальный эффект, но может повлиять на демографию в стране в течение 20-30 лет.