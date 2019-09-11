Британскому правительству предложили работать без выходных для защиты от России Подробнее

«Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. Силовики любят играть в такого рода игры, устрашая правительство с целью получения ресурсов для своего собственного существования — вот и все. <…> Это очень удобная позиция силовиков, игрушки генералов», — заявил Березняков.

Он добавил, что Великобритания любит использовать Россию, чтобы «играть в какие-то большие игры» и тратить на свое усмотрение государственный бюджет. По его словам, гражданское правительство должно трезво оценивать своих генералов, которые могут довести экономику до специфических показателей.

Ранее глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс сообщил, что чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен круглогодично работать из-за риска «новой угрозы» со стороны России. По его словам, Москва намерена возобновить «большую игру».