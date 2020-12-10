Игрушки для главной елки Петербурга произведут на заводе «Формопласт»

Их изготавливают с помощью специальной 3D-формы двух размеров — по 40 и 60 сантиметров.

Всего специалисты завода представят шесть видов игрушек. Среди них есть Щелкунчик, конфета, шары.

Все игрушки специалисты выполнят в ретро-стиле, который ассоциируется с новогодними утренниками времен СССР. Это традиционные для 1950-1960-х годов серпантин, лампочки, флажки, разноцветные домики и шары. Также главную елку столицы украсят пять тысяч метров светодиодных гирлянд, а 300 метров ретро-гирлянд вплетут в крону дерева. Помимо этого, праздничное дерево украсят свыше 300 метров гирлянд из стилизованных флажков. А на крону уйдет около 300 метров серпантина.

Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга привезут из Всеволожского района Ленинградской области. Дерево выбирали в течение месяца. В итоге его нашли в лесу в районе деревни Хиттолово.