Игрушка «Котик Мостик» станет символом Крыма на ПМЭФ

Одним из символов крымского стенда на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станет мягкая игрушка «Котик Мостик». Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев. Его слова привело РИА «Новости».

«Пушистый блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Как раз Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма», — сказал Пидаев.

По данным корпорации, игрушки были специально изготовлены к ПМЭФ. Их станут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка изготовлена отечественными производителями. На груди кота приколото удостоверение редактора «котоновостей», на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках «Инвестируй в Крым». Игрушечный кот широко расставляет лапы, приглашая в республику потенциальных инвесторов.

При этом посетители крымского стенда получат букетики с фиолетовыми цветами, яблоки и сантиайзеры с гидролатами лаванды.

Кот Мостик стал главным символом строительства Крымского моста. После завершения работ его взял к себе журналистский коллектив крымского представительства МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Петербургский международный экономический форум в юбилейный 25-й раз пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.