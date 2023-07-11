Общество 11 июля 2023, 19:06 Игрушечных «Фиксиков» начнут продавать в Корее

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На корейский рынок в скором времени выйдут игрушечные «Фиксики» и «Тима и Тома», соответствующее соглашение уже заключено между группой компаний «Рики» и агентством по продвижению и лицензированию Blink Inc, передала «Газета.ru».

В Южной Корее займутся продажей брендированных продуктов питания, косметики, игрушек, а также наборов для творчества. Кроме того, планируется представление этих брендов в рамках проходящей на международном уровне выставки лицензирования персонажей Korea Character Licensing Fair.

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