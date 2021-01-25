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    25 января 2021, 20:34

    Игровые центры и детские лагеря в Новосибирской области откроются в феврале

    Артур Блянихов

    В Новосибирской области с начала февраля снова откроются игровые площадки и заработают детские круглогодичные лагеря. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов пояснил, что решение о снятии ограничений на работу детских площадок было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Отмечается, что в регионе снижаются темпы роста заболеваемости COVID-19.