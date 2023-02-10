Общество 10 февраля 2023, 15:46 Игровые городки и спортплощадки закупят для дворов и парков Москвы

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Для московских дворов и городских парков закупят игровые городки и спортивные площадки. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на мэра столицы Сергей Собянина.

Всего планируется приобрести более 500 тысяч единиц различного оборудования. Согласно контракту, на него будет действовать семилетнее гарантийное обслуживание. Кроме того, на производителях будут лежать обязанности по ремонту.

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«Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет. Для города такое сотрудничество с бизнесом очень выгодно. Мы получаем качественную продукцию, гарантии и снижаем расходы бюджета», — сказал Сергей Собянин.

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Всего в этом году благоустроят 19 городских объектов, 74 зеленые зоны и более 1,6 тысячи дворов.