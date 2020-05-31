Игровую зависимость предложили лечить по полису ОМС
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что поддержал бы включение в ОМС лечение от игромании, но в таком вопросе нельзя увлекаться.
«Иначе такого рода слабости люди будут допускать, а рассчитываться будут другие, потому что лечение, похоже, от этих зависимостей достаточно дорогое. Средств одного человека, который откладывает в ОМС свои 2,9%, может просто не хватать», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».
Рязанский добавил, что лечение будет обходиться в круглую сумму. Более того, сейчас идет повальная детская цифровизация.
В конце мая ВОЗ внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней (МКБ). Теперь игромания расценивается как расстройство психического здоровья, которое сопровождается чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Кроме того, специалисты заявили, что у людей с игроманией в течение года должны появляться такие симптомы, как нарушения в семейных, социальных и профессиональных сферах жизни.