Игровую зависимость предложили лечить по полису ОМС

Россиян предложили лечить от игровой зависимости по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Но в современном мире такая услуга может обходиться очень дорого.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что поддержал бы включение в ОМС лечение от игромании, но в таком вопросе нельзя увлекаться.

«Иначе такого рода слабости люди будут допускать, а рассчитываться будут другие, потому что лечение, похоже, от этих зависимостей достаточно дорогое. Средств одного человека, который откладывает в ОМС свои 2,9%, может просто не хватать», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».

Рязанский добавил, что лечение будет обходиться в круглую сумму. Более того, сейчас идет повальная детская цифровизация.

В конце мая ВОЗ внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней (МКБ). Теперь игромания расценивается как расстройство психического здоровья, которое сопровождается чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Кроме того, специалисты заявили, что у людей с игроманией в течение года должны появляться такие симптомы, как нарушения в семейных, социальных и профессиональных сферах жизни.