Игровой городок с горками и тренажерами открыли в Рошале

Новые горки, качели и спортивные тренажеры — в городском округе Рошаль открыли детскую площадку. Ее установка стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Детский городок отвечает всем требованиям безопасности.

Во дворе, где долгие годы росли только деревья, появилась детская площадка. Теперь Татьяна может гулять со своим ребенком возле дома. А когда дочь подрастет, то всегда будет под присмотром — игровой городок виден прямо из окон квартиры. Раньше, вспоминает молодая мама, на прогулку ходили в соседние дворы.

Источник фото: телеканал «360»

«Она многофункциональная, большая, яркая. Здесь помещается много детей, они не мешают друг другу. Все здесь есть», — отметила жительница г. о. Рошаль Татьяна Капранова.

Источник фото: телеканал «360»

Современный игровой городок построен в рамках программы губернатора Московской области. Его площадь составляет 450 квадратных метров. Там есть все для полноценного досуга: песочница, аттракционы и спортивные тренажеры. Они установлены на специальном ударопоглощающем покрытии, а территория площадки огорожена в целях безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

«У ребят огромные запросы на такие площадки. Мы стараемся их ставить как межквартальные, чтобы доступ был для каждого дома», — сообщил глава г. о. Рошаль Алексей Артюхин.

Источник фото: телеканал «360»

Стоимость детской площадки — шесть миллионов рублей. Администрация Рошаля взяла на себя обязательства сделать вокруг игрового городка освещение и установить камеры видеонаблюдения. Всего за время реализации данной программы в городском округе появились 15 современных детских площадок. Параллельно в Рошале идет комплексное благоустройство дворовых территорий. В этом году в порядок приведут 13 объектов.

Источник фото: телеканал «360»

«Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя устройство уличного освещения, устройство либо ремонт детской площадки, ремонт контейнерных площадок, устройство лавочек, палисадника, устройство парковочных карманов», — рассказал начальник управления ЖКХ Администрации г. о. Рошаль Виктор Жуков.

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В десяти дворах работы уже завершены. Остальные придомовые территории будут благоустроены до конца сентября. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» во дворах Рошаля дополнительно появились 200 парковочных мест. Этого жителям тоже не хватало.