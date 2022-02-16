«Игромарафон» пройдет для педагогов в онлайн-формате

Пятидневный бесплатный «Игромарафон» состоится в онлайн-формате для педагогов со всей России. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Участники смогут повысить свою квалификацию, а потом получить сертификат о прохождении программы. Все задания основаны на развивающих играх Вячеслава Воскобовича, рассказали в департаменте образования ЯНАО.

«В течение всего марафона участники могут просить помощи друг у друга или у организаторов. Такая поддержка позволяет достичь максимально высоких результатов в освоении материала даже тем участникам, которые испытывают сложности», — уточнили в ведомстве.