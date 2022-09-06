Хоккеиста Воробьева оштрафовали на два миллиона рублей по делу о взятке за уклонение от армии | 360°

Общество 06 сентября 2022, 10:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Хоккеиста Воробьева оштрафовали на два миллиона рублей по делу о взятке за уклонение от армии Хоккеист Воробьев получил штраф в размере 2 млн рублей по делу о взятке телеканал "360"

Читать 360tv в

Ленинский районный суд Уфы признал игрока петербургского СКА Михаила Воробьева виновным в даче взятки с целью уклонения от службы в армии. Теперь спортсмен должен будет заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Прокурор просил для хоккеиста штраф в три миллиона. Защита предлагала суду при назначении наказания учесть то, что Воробьев полностью признал вину и раскаялся. Также смягчающим обстоятельством могло быть и то, что у него есть маленький ребенок. Кроме того, спортсмен заявил, что готов пройти военную службу.

Реклама

Студенты уфимского вуза попытались передать взятки за отсрочку или освобождение от армии в размере 170 и 175 тысяч рублей в 2019 году. Суд установил, что к преступлению причастны трое спортсменов: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.

Реклама

Сулейманов получил пять лет лишения свободы условно. Обвиняемый не планирует обжаловать приговор.

0 0 0 0 0 0