Общество 14 февраля 2024, 17:50 Игрок «Спартака» Джикия отсудил почти 4 млн рублей у застройщика Защитник ФК «Спартак» Джикия отсудил у застройщика в Москве 3,9 млн рублей РИА «Новости»

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Защитник и капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия отсудил у застройщика за неготовые к сроку сдачи по договору шесть квартир 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд взыскал два миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф один миллион 302 тысячи 500 рублей, госпошлину в размере 21,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере пять тысяч рублей», — отметили в суде.

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В декабре защитник «Спартака» подал иск к ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“», которые строили жилые комплексы в Москве. Компания не сдала вовремя дом, в котором футболист приобрел шесть квартир. Иск удовлетворили частично.

Предварительно Георгий Джикия собирался взыскать неустойку в шесть миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик же заявил, что футболист не пришел на прием квартир и машиномест в положенное время, поэтому передачу перенесли.

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