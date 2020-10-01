Игрок «Локомотива» рассказал о разнице между русскими и бразильцами

Вратарь футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме рассказал о схожести русских и бразильцев. При этом он отметил, что единственной разницей у двух народов является их настроение.

«Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница — это настроение. А так — и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть», — привела слова Гильерме пресс-служба «Локомотива».

По словам спортсмена, если бы появилась такая возможность, то он бы сделал русских более открытыми людьми. Он также признался, что за 13 лет жизни в России столкнулся со многими трудностями.

«Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь», — подчеркнул бразилец.

Маринато Гильерме 34 года. Он родился в бразильском городе Катагуазис. Футболист имеет гражданство родной страны и России. Свою клубную карьеру Гильерме начал в 2007 году в «Атлетико Паранаэнсе». В том же году его пригласили в «Локомотив», после чего он стал первым бразильским вратарем в российском профессиональном футболе. Кроме того, Гильерме играет за сборную России и входит в клуб Льва Яшина.