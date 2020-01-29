Игрок «Армянской сборной» КВН впал в кому

25-летний Овик Григорян впал в кому во время отдыха с друзьями 23 января. Врачи диагностировали у игрока «Армянской сборной» КВН аневризму головного мозга.

Об этом сообщил Life. Друзья Овика рассказали, что все произошло неожиданно — кавээнщик схватился за голову и начал громко кричать, после чего упал без сознания.

Сейчас Григорян находится в тяжелом состоянии — он до сих пор не вышел из комы. Чтобы помочь Овику, нужно удалить аневризму, но сделать это пока нельзя. Операцию можно будет провести только после того, как гематома уменьшится.

Хирургическое вмешательство будет стоить 1,5 миллиона рублей. В социальных сетях друзья и родственники Григоряна просят всех о помощи. Они надеются собрать нужную сумму к тому времени, когда Овик придет в себя, чтобы сразу начать лечение. Счет, на который можно перевести средства, указан в Instagram «Армянской сборной».

За январь Овик попал в больницу во второй раз — 8 числа у него случился инсульт. Он быстро поправлялся, и поэтому врачи решили выписать его уже через две недели. В кому Григорян впал спустя два дня после этого.

Овик Григорян выступал в КВН за «Армянскую сборную» с 2013 года. Он попал туда случайно — откликнулся на объявление о наборе в команду, но вскоре стал одним из самых узнаваемых участников.