Россияне стали больше играть в настольные игры

Спрос на настольные игры резко вырос среди россиян. За первые пять месяцев 2021 года продажи взлетели на 31%. Об этом сообщило исследовательское агентство NPD Group.

С января по май продажи настольных игр в России выросли на 31%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. При этом по сравнению с 2019 годом спрос увеличился на 43%, отметил «Коммерсант». Еще специалисты заметили рост сегмента пазлов. Продажи выросли на 24% по сравнению с 2019-и.

В NPD Group подчеркнули, что такого взрывного спроса на настольные игры не наблюдалось с 2015 года, когда стали отслеживать изменения на этом рынке. Причиной повышенного интереса стала самоизоляция во время пандемии, считает эксперт рынка игрушек российского отделения агентства Ирина Седова. Несмотря на отмену ограничений, рост продаж настольных игр продолжился.

Чаще всего россияне покупали игры в онлайн-магазинах. С января по май 43% покупок приходилось на интернет-площадки. В 2020 году доля таких покупок составляла 34%, а в 2019 году — 24%. Как отметил управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников, настольные игры являются наиболее безопасным форматом развлечений в условиях разгула коронавируса.