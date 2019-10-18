Полиция Тулы искала пропавшего мальчика, пока он играл в торговом центре

Сначала женщина пыталась найти сына самостоятельно, но когда ей это не удалось она обратилась в полицию.

На поиски пропавшего ребенка направили весь личный состав полиции. Правоохранители проверяли подъезды, скверы, заброшенные строения. Найти мальчика удалось в торговом комплексе, который находился недалеко от дома. Там ребенок пришел в детский развлекательный центр где просто играл.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Угрозы его жизни и здоровью не было.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, а также то, как ребенок оказался в торговом комплексе без сопровождения взрослых.

Ранее двое третьеклассников из Саранска настолько впечатлились сериалом «Чернобыль», что решили отправиться на место техногенной катастрофы. Один из них оставил записку родителям, чтобы они не волновались. Полиция задержала несостоявшихся путешественников в центре города.