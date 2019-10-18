  • Полиция Тулы искала пропавшего мальчика, пока он играл в торговом центре

    18 октября 2019, 22:29

    Анатолий Минкин

    Жительница Тулы обратилась в полицию с заявлением о пропаже девятилетнего сына. Женщина пояснила, что попросила ребенка подождать на скамейке около дома пока она закрывала квартиру. Но, когда она вышла на улицу, то мальчика там не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
    Полиция Тулы искала пропавшего мальчика, пока он играл в торговом центре

    Сначала женщина пыталась найти сына самостоятельно, но когда ей это не удалось она обратилась в полицию.

    Подробнее

    На поиски пропавшего ребенка направили весь личный состав полиции. Правоохранители проверяли подъезды, скверы, заброшенные строения. Найти мальчика удалось в торговом комплексе, который находился недалеко от дома. Там ребенок пришел в детский развлекательный центр где просто играл.

    Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Угрозы его жизни и здоровью не было.

    В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, а также то, как ребенок оказался в торговом комплексе без сопровождения взрослых.

    Ранее двое третьеклассников из Саранска настолько впечатлились сериалом «Чернобыль», что решили отправиться на место техногенной катастрофы. Один из них оставил записку родителям, чтобы они не волновались. Полиция задержала несостоявшихся путешественников в центре города.