Играющих в песочнице пожарных сняли на видео в Нижнем Тагиле

Пожарные Нижнего Тагила после работы поиграли в машинки в песочнице. В ГУ МЧС объяснили, что это хороший способ снять стресс.

Играющих спасателей сняли на видео. Мужчины в полной амуниции после тушения пожара выбирали себе машинки. Один из них попросил вместо автомобиля дать ему корабль.

В региональном ГУ МЧС признались, что не приветствуют такие игры после работы, однако понимают, что сейчас спасатели работают очень напряженно, поэтому желание расслабиться вполне понятно.

«Надо понимать, что в Свердловской области сложная пожарная ситуация. У нас тополиный пух сыпется, достаточно напряженно приходится ребятам работать», — заявили «Подъему» в пресс-службе главка.

Сотрудники МЧС добавили, что игротерапию практикуют и психологи для снятия стресса.

«Другой вопрос, что выглядит это слишком комично и не совсем отражает напряженную героическую работу огнеборцев. Но ничего кошмарного в этом нет», — заключили в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС Свердловской области призвали не поджигать тополиный пух. Только за 7 июня в Екатеринбурге были зарегистрированы почти 250 выездов пожарно-спасательных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях. И подавляющее большинство было связано именно с поджогами пуха.