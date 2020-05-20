«Играет роль полезного идиота». Эксперты объяснили, зачем украинскому журналисту называть русскоязычных одноклеточными

Украинский журналист Остап Дроздов, назвавший русскоязычных зрителей одноклеточными, не имеет никакой вес, а с помощью подобных высказываний просто-напросто пиарится. Так что лучший ответ на его высказывание — просто не обсуждать его. Об этом «360» сказали опрошенные эксперты.

«Такие, как Дроздов, Фарион, Карчинский, — эти персонажи своими заявлениями работают в роли полезных идиотов для российской пропаганды. Они такие вещи говорят, кому это на пользу? Только российской пропаганде, которая может рассказывать о том, кто сейчас на Украине», — сказал «360» украинский политолог Сергей Куценко.

По его словам, Дроздов на украинском политическом поле ничего из себя не представляет. Куценко выразил мнение, что он похож на «покойного Эдуарда Лимонова».

Председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян отметил, что русскому языку ничего доказывать не нужно. Он напомнил, что Антона Чехова ставят в театрах чаще, чем Уильяма Шекспира. Так что разные народы и разные страны ценят русский язык.

«Когда мы вспоминаем Дроздовых, у них возникает больше возможностей пиариться. Одноклеточность возникает именно в его высказываниях. Мне кажется, если мы не будем их замечать, так будет лучше. Тогда меньше будет таких Дроздовых», — сказал Джазоян.

Писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов объявил, что на Украине все должны знать украинский язык. Тех, кто говорит только на русском, он назвал одноклеточными.