Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если Москва даст добро и «решит придерживаться собственных обещаний». Сенатора процитировало ИА НСН.

«Это популистское заявление, оно абсолютно ни на чем не основано. Это игра на западную публику», — пояснил парламентарий.

По его словам, разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь одним способом — если Киев выполнит соглашения, достигнутые в Минске. Джабаров подчеркнул, что Россия не является участником этого конфликта и не может вмешиваться в дела Киева.

«Однако Россию обязательно пытаются втянуть в этот конфликт», — добавил сенатор.