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    24 марта 2021, 22:35

    «Игра на западную публику». Сенатор — о заявлении Кулебы относительно быстрого завершения конфликта в Донбассе

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если Москва даст добро и «решит придерживаться собственных обещаний». Сенатора процитировало ИА НСН.

    «Это популистское заявление, оно абсолютно ни на чем не основано. Это игра на западную публику», — пояснил парламентарий.

    По его словам, разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь одним способом — если Киев выполнит соглашения, достигнутые в Минске. Джабаров подчеркнул, что Россия не является участником этого конфликта и не может вмешиваться в дела Киева.

    «Однако Россию обязательно пытаются втянуть в этот конфликт», — добавил сенатор.