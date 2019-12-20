Игорные заведения закрылись на Украине

«Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — заявил Аваков.

По информации «Газеты.ru», министр уточнил, что необходимый документ уже приняли и опубликовали. Сегодня он вступил в силу.

Глава Украины Владимир Зеленский на личной странице в Twitter тоже рассказал о закрытии игорных залов.

«Вчера ВР провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай… те», — заметил Зеленский.