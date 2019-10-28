Игорную зону создадут в Ялте по распоряжению Медведева
«Создать игорную зону „Золотой берег“ на территории муниципального образования городской округ Ялта республики Крым площадью 146,85 тысячи квадратных метров», — говорится в документе
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Как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Ялты Алексея Челпанова, выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели — он расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.
Власти Крыма выбрали участок под игорную зону еще в 2018 году. Тогда же глава Республики Сергей Аксенов заявил, что казино могут открыть уже в конце 2019 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на территории полуострова уже несколько раз переносили.