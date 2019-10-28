  • Игорную зону создадут в Ялте по распоряжению Медведева

    28 октября 2019, 11:15

    Алена Пинаева, Андрей Иванов

    Игорную зону площадью почти 147 тысяч квадратных метров создадут в Ялте Республики Крым. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
    Игорную зону создадут в Ялте по распоряжению Медведева

    «Создать игорную зону „Золотой берег“ на территории муниципального образования городской округ Ялта республики Крым площадью 146,85 тысячи квадратных метров», — говорится в документе

    Крымская рулетка. Кто заработает на игорной зоне «Золотой берег»

    Подробнее

    Как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Ялты Алексея Челпанова, выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели — он расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

    Власти Крыма выбрали участок под игорную зону еще в 2018 году. Тогда же глава Республики Сергей Аксенов заявил, что казино могут открыть уже в конце 2019 года.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на территории полуострова уже несколько раз переносили.