Глава государства отметил большой талант музыканта, который помог ему стать известным певцом и композитором, а также принес ему признание россиян.

«Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства», — сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал композитору неиссякаемого вдохновения и крепкого здоровья.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года на Сахалине в семье капитана дальнего плавания и писателя Юрия Николаева и бухгалтера Светланы Николаевой. Он окончил музыкальную школу, Сахалинское музыкальное училище и Музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Популярность к нему пришла в 1980-х. Сначала он работал в группе Аллы Пугачевой «Рецитал», потом начал сольную карьеру. Николаев написал такие песни, как «Айсберг», «Мельница», «Дельфин и русалка», «Выпьем за любовь» и многие другие.