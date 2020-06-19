    19 июня 2020, 10:26

    Игоря Ишаева поместили в камеру спецприемника одного

    Алена Макаренко

    Внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева отправили в спецприемник № 2 ГУ МВД по городу Москве. Он арестован на 12 суток за вождение в пьяном виде. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, сообщил сайт RT.
    Игоря Ишаева поместили в камеру спецприемника одного

    В камере Ишаев содержится один.

    «Игорь Ишаев сидит пока один в трехместной камере, но одиночество ему не нравится, он просит его перевести в другую, где ребят побольше, хотя маловероятно, что он с такими ребятами встречался, — в спецприемнике, как он утверждает, находится впервые», — отметил Мельников.

    Во время проверки спецприемника выяснилось, что Ишаеву выдали неполный комплект постельного белья. То же самое коснулось и других арестантов. Члены ОНК попросили дежурного выдать Ишаеву и другим лицам, отбывающим административный арест, вторые простыни, полотенца и гигиенические принадлежности — туалетную бумагу, зубную щетку и пасту.

    Ишаев отказался от ужина в спецприемнике, «выглядел слегка подавленным», добавил Мельников.

    «Он волнуется за свою возлюбленную, с которой в августе у него назначена свадьба. Обжаловать решение суда не собирается, говорит, что не видит в этом смысла. И еще не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

    По его словам, администрации спецприемника выданы рекомендации по поводу медицинского контроля за здоровьем Ишаева.