Российский певец и композитор Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус, результаты пока неизвестны. Об этом «360» рассказала его помощница Юлия.

На просьбу прокомментировать состояние исполнителя она заявила: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем».

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус.

В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Результаты его тестов на COVID-19 пока неизвестны.

Среди известных россиян коронавирус пока подтвердился у писателя Бориса Акунина, живущего в Лондоне. Также вирусом заразилась родившаяся на Украине голливудская актриса Ольга Куриленко.

По данным на утро 26 марта, в России положительный тест на коронавирус сдали 840 человек (+ 182 за сутки). Заразившиеся есть в 56 регионах страны, больше всего — в Москве.