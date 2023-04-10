Общество 10 апреля 2023, 00:10 Игорь Николаев решил продавать алкоголь под собственным брендом «Выпьем за любовь» Роспатент: Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» РИА «Новости»

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Певец и композитор Игорь Николаев решил продавать алкогольные напитки под брендом «Выпьем за любовь», в начале апреля он подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Согласно Международной классификации товаров и услуг, Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки.

Товарный знак регистрируется по девяти классам, под брендом «Выпьем за любовь» певец сможет не только продавать вино, коньяк и прочие напитки, но и предоставлять рекламные услуги, проводить маркетинговые исследования и выпускать продукцию, связанную с музыкой.

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Название товарного знака выбрано на основе альбома «Выпьем за любовь», который вышел 28 лет назад и принес Николаеву премию «Овация» в номинации «Композитор года».

В Роспатенте с начала года увеличилось число заявок на регистрацию изобретений. Отмечен рост более чем на 14%, выросло количество заявок в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии.