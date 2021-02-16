Игорь Коровин: в армии женщине делать нечего

Начальник штаба Петербургского регионального отделения движения «Юнармия» Игорь Коровин усомнился в идее ввести в России по примеру Израиля обязательную воинскую службу для женщин. Об этом сообщило РИА ФАН.

«В армии, хотя там есть женские специальности, девочке делать нечего, она должна быть хозяйкой, матерью, воспитывать детей», — отметил Коровин.

Отмечается, что Коровин занимается военно-исторической реконструкцией. Он пожаловался, что людям приходится реконструировать события за свой счет несмотря на то, что эти мероприятия очень востребованы государством.

«С одной стороны, чиновники хотят, чтобы мероприятия проходили красиво, когда люди с аутентичными оружием и одеждой, реконструируют события нашей великой истории. <…> С другой стороны, чиновники боятся, что ребята поранятся, но мы не можем воспитать мужчину из мальчика, если он не проходил школу жизни», — обратил внимание Коровин.