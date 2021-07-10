Игнорирующие вакцинацию компании предупредили о последствиях

Организации, которые игнорируют обязательную вакцинацию против коронавируса, сами ставят себя под удар, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, последствием такого безответственного отношения может быть полное закрытие, которого власти пытаются избежать.

Собянин отметил, что ответственность за своих работников несет не только город, но и руководители компаний.

«Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: „Вот городские власти что-то делают, а нам наплевать“ — так не получится», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Он посоветовал столичным организациям не тянуть с вакцинацией от коронавируса, потому что в противном случае они ударят сами по себе.

«Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой», — добавил Собянин.

По его словам, некоторые группы жителей Москвы остаются в смертельной опасности из-за распространения коронавируса. Несмотря на улучшение ситуации, она все еще остается сложной.

Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг была введена в Москве с 16 июня по распоряжению главного санитарного врача города Елены Андреевой. В оперштабе объяснили, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, который отказывается прививаться, если у него нет медотвода.