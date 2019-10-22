Талантливые школьники из Заполярья примут участие в Международной выставке IEYI-2019

С 22 по 26 октября в Джакарте (Индонезия) состоится Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors. В составе сборной команды, которая будет представлять Россию на этом мероприятии, — 5 победителей конкурса I MAKE.

«I MAKE» — это часть благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется компанией «Норникель» и позволяет одаренным ребятам демонстрировать свои изобретения всему миру.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году победителями «I MAKE» стали Матвей Максимов и Артем Курлович из Норильска, Андрей Андрейчук и Александр Пермяков из Читы и Максим Дворников из Мончегорска. Именно эти ребята отправятся в Индонезию с презентациями своих проектов.

9-летний Артем Курлович представит на выставке зубную щетку «Чисто и быстро», в которую встроена емкость и дозатор пасты, а также функция передачи данных через мобильное приложение.

Выпускники читинской школы Андрей Андрейчук и Александр Пермяков будут защищать перед международным жюри специальный пояс для помощи незрячим людям «Ng Belt», оснащенный GPS, позволяющий ориентироваться в пространстве и совершать голосовой набор телефонного номера.

Максим Дворников покажет в Джакарте интерактивную игрушку для домашних животных «SensePet» — изобретение с функцией монитора и коммуникатора, которые позволяют общаться и играть со своим питомцем из любой точки мира.

Источник фото: телеканал «360»

А Матвей Максимов продемонстрирует свое изобретение «ЭКО Шринкер» — механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару.

«Сейчас разделение мусора стало неотъемлемой частью жизни», — уверен Матвей. «Среднестатистический человек за год покупает около 150 бутылок. Мое устройство представляет собой механизм, состоящий из двух валов с зубьями, стальных креплений и ручки для вращения системы, он позволяет сжимать бутылки и размещать их с экономией места».

Все победители конкурса юных изобретателей «I MAKE» перед тем, как представить свои проекты на Международной выставке в Джакарте, в течение 5 дней пройдут специальную школу в Научном парке МГУ имени М. В. Ломоносова, где посетят тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией и персональные уроки по английскому языку.