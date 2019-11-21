  • Иерусалимский Патриарх призвал Предстоятелей к встрече

    21 ноября 2019, 19:11

    Алена Макаренко

    Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил предстоятелям Православных Церквей мира встретиться в столице Иордании — Аммане. Там они обсудят вопросы сохранения Всеправославного единства. Об этом сообщил «Царьград».

    Патриарх Феофил пригласил первоиерархов на встречу в Иорданское Хашимитское Королевство во время торжественной церемонии вручения ему премии Фонда единства православных народов в Москве.

    Феофил III обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви. Поэтому его предложение важно «для проведения братской встречи в любви, дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство Православной Церкви и нашу Православную веру».

    Руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков прокомментировал слова патриарха.

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    «Инициатива Иерусалимского Патриарха Феофила III о встрече Предстоятелей Православных Поместных Церквей в сегодняшних условиях, возможно, последняя соломинка, благодаря которой можно восстановить пошатнувшееся единство Православного мира», — заявил он.

    По его мнению, теперь никакие компромиссы со стороны Русской Православной Церкви невозможны. Это связано с отступлением от православия Элладской Церкви, Константинопольского и Александрийского Патриархатов. Они перешли к ПЦУ.

    Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III получил ежегодную международную премию за укрепление единства православных народов. Награду ему вручил патриарх Кирилл. Церемония состоялась в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл поблагодарил Феофила III за сохранение церковного единства, когда «мировая православная семья столкнулась с давлением со стороны внешних сил». По его мнению, священнослужитель проявил непоколебимую твердость и следование каноническому порядку, а также пастырскую мудрость и рассудительность.