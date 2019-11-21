Иерусалимский Патриарх призвал Предстоятелей к встрече

Патриарх Феофил пригласил первоиерархов на встречу в Иорданское Хашимитское Королевство во время торжественной церемонии вручения ему премии Фонда единства православных народов в Москве.

Феофил III обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви. Поэтому его предложение важно «для проведения братской встречи в любви, дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство Православной Церкви и нашу Православную веру».

Руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков прокомментировал слова патриарха.

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«Инициатива Иерусалимского Патриарха Феофила III о встрече Предстоятелей Православных Поместных Церквей в сегодняшних условиях, возможно, последняя соломинка, благодаря которой можно восстановить пошатнувшееся единство Православного мира», — заявил он.

По его мнению, теперь никакие компромиссы со стороны Русской Православной Церкви невозможны. Это связано с отступлением от православия Элладской Церкви, Константинопольского и Александрийского Патриархатов. Они перешли к ПЦУ.

Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III получил ежегодную международную премию за укрепление единства православных народов. Награду ему вручил патриарх Кирилл. Церемония состоялась в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл поблагодарил Феофила III за сохранение церковного единства, когда «мировая православная семья столкнулась с давлением со стороны внешних сил». По его мнению, священнослужитель проявил непоколебимую твердость и следование каноническому порядку, а также пастырскую мудрость и рассудительность.