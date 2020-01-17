Иеромонах призвал соблюсти крещенские обряды и не купаться пьяными

Отец Димитрий Першин предостерег от пьяного «моржевания» и напомнил о важных церковных обрядах на Крещение.

«Церковь призывает нас стать людьми хотя бы на этот день, чтобы мы втянулись, научились и продолжили такое правильно общение — общение с любовь друг к другу. Очень важно в этот день прийти в храм. Там происходит чин Великого освящения воды. И если мы примирились, участвовали в литургии, причастились, то тогда уже вершина этой радости, если нет никаких медицинских недомоганий, купание в проруби. Но ни капли алкоголя, иначе это все моржевание — путь на больничную койку», — подчеркнул иеромонах.

Ранее «360» публиковал карту купелей Подмосковья в крещенскую ночь с 18 на 19 января.

А медики напомнили, что делать, если стало плохо после купания в проруби.