Общество 11 марта 2024, 19:01 Иеромонах Першин заявил, что блогеры-священники помогут россиянам воцерковиться

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В РПЦ запустили пилотный образовательный курс для священников-блогеров и миссионеров, который должен помочь россиянам воцерковиться. Об этом НСН рассказал иеромонах Русской православной церкви Дмитрий Першин.

Он объяснил, что ведущий собственный блог священник может направить своих подписчиков к Богу и помочь прийти к Церкви. При этом крайне важно, чтобы человек в сане выглядел открытым и привлекал, а не отпугивал свою аудиторию, соблюдая аккуратный баланс. В частности, речь идет об адекватности и осторожности в словах священников.

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«Общие правила работы в соцсетях необходимы для человека, который представляет церковь как очень большую организацию, тем самым его голос выражает точку зрения церкви на многие события. Он воспринимается как голос церкви», — завил Дмитрий Першин.

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