Иеромонах объяснил, в каком случае крещенские купания имеют священный смысл

По его словам, о такой традиции в священных текстах ничего не говорится. Иеромонах объяснил, что, если человек окунается в воду с целью подражать Христу, то это имеет духовное значение. Когда человек делает это из удали, он совершает обычный акт закаливания организма.

«Можно вообще не погружаться. Это никак не повлияет на духовное состояние. Без купания можно просто помолиться», — уточнил Сеньчуков.

Священник добавил, что в погружении в воду нет ничего плохого, однако важно быть трезвым и вести себя прилично.