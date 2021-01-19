Иеромонах объяснил, в каком случае крещенские купания имеют священный смысл
Крещение Господне отмечают христиане в этот вторник, 19 января. Иеромонах Феодорит Сеньчуков объяснил, в каком случае купания в проруби, которые являются одним из обычаев праздника, приобретают сакральный смысл, сообщил сайт NEWS.ru.
По его словам, о такой традиции в священных текстах ничего не говорится. Иеромонах объяснил, что, если человек окунается в воду с целью подражать Христу, то это имеет духовное значение. Когда человек делает это из удали, он совершает обычный акт закаливания организма.
«Можно вообще не погружаться. Это никак не повлияет на духовное состояние. Без купания можно просто помолиться», — уточнил Сеньчуков.
Священник добавил, что в погружении в воду нет ничего плохого, однако важно быть трезвым и вести себя прилично.