Иерей рассказал, можно ли хранить освященные пасхальные яйца годами

Иерей предостерег верующих россиян от хранения освященных пасхальных яиц годами. Он отметил, что освященные продукты портятся, как и все остальные.

«Если кто-то считает, что освященные яйца годами хранятся и не портятся, они могут это проверить, но только надо заранее договориться с врачом-гастроэнтерологом. В Пасху происходит освящение пищи, но, конечно, яйца портятся, как и все остальные продукты», — рассказал РИА «Новости» настоятель Георгиевского православного храма в Нахабино, иерей Павел Островский.

Православные верующие Пасху в этом году отмечали 2 мая. Во время праздничной проповеди патриарх Кирилл призвал не отказываться от посещения храмов, опасаясь подхватить инфекцию во время пандемии коронавируса.

Ранее художница из Красноярска Мария Гасанова сделала живую картину с Иисусом и опубликовала в Instagrаm. За это один недовольный подписчик пожаловался на нее в полицию. Мужчина увидел в этом оскорбление чувств верующих. При этом сам оскорбил художницу, назвав ее работы, которые известны на весь мир, скотством, а не перформансом.