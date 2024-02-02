Общество 02 февраля 2024, 13:55 Иерей Постернак: нельзя ставить свечку за упокой своего врага

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Церковные свечи — это не ритуальный атрибут, а жертва Богу. Ставить свечку за упокой своего врага категорически нельзя, сообщил иерей Андрей Постернак в беседе с Life.

По его словам, такой ритуал будет считаться уже магизмом. Молиться необходимо о вразумлении и здравии недругов и просить Бога о разрешении несправедливой ситуации.

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«Как раз наоборот, за врагов мы должны молиться, потому что Господь сказал: „Любите врагов ваших“», — отметил Постернак.

Иерей также напомнил, что свеча является всего лишь нашей посильной жертвой.