В Екатеринбурге православные проигнорировали запрет властей и вышли на крестный ход. Большинство были без масок и перчаток. Однако сейчас конфронтации с властью не имеют смысла. У всех одна цель — снизить число смертей и победить пандемию. Об этом «360» рассказал религиовед и бывший священник РПЦ Денис Батарчук.

«Это очень странно. Действительно, царская семья для Екатеринбургской епархии и всей Свердловской области в целом, конечно, момент особой заинтересованности, особого масштаба. Странно, что подобное мероприятие они не согласовали с властями. Это я даже себе представить не могу в условиях нынешней эпидобстановки», — объяснил Батарчук.

Он также отметил, что сейчас и официальные церковные спикеры ратуют за соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, они активно высказываются о необходимости вакцинации.

«Мы с вами являемся свидетелями достаточно жесткой конфронтации между двумя ветвями власти. Подобное сейчас никому не нужно. Мог бы понять, что инициатива исходила только от прихожан или отдельные священники не подчинились бы», — предположил он.

Религиовед отметил, что среди духовенства есть священники, которые могут пойти на противостояние с духовным начальством из-за каких-то своих принципов. Действия официального представителя епархии бывший священник назвал странными.

«Если бы это происходило лет 15 назад, то я бы не удивился. Но это происходит в наши дни. Думаю, нам придется ждать какой-то достаточно серьезной реакции со стороны высшего духовенства», — рассказал Батарчук.

Нет какого-то единого кодекса верующего человека. Верующий верующему рознь. Другое дело, что верующие люди, как и остальные, сейчас разделены на два лагеря Денис Батарчук.

Раньше были ковид-диссиденты, а сейчас есть те, кто утверждает, что не нужны ограничения и кто должен умереть — умрет. Однако среди верующих есть люди, которые жертвуют и не идут на богослужения или другие церковные мероприятия.

«Не думаю, что верующего человека просят отказаться от каких-то принципиальных моментов. Нет, его просят сбавить обороты, понаблюдать за ситуацией, здоровьем своих близких», — заявил бывший священник.

Идти на какие-то уступки ради безопасности людей — вполне коррелируется с христианской моралью и этикой. Здесь нет никаких противоречий. Береженого Бог бережет Денис Батарчук.

Однако есть много верующих, которые думают, что если будут истово посещать службы, церкви, то так они максимально проявят свою веру и тогда Бог защитит их. Но такая позиция осуждается в православной церкви, отметил эксперт.

«В церкви и вне ее редко склонны анализировать вещи исходя из научно-медицинских моментов. Они склонны доверять своим чувствам, интуициям, верить теориям заговора. На этой почве все эти крестные ходы им видятся актом повиновения во славу Божью. Но я считаю, что это недопустимо в нынешней ситуации», — заключил собеседник «360».

По предварительным данным, на Царский крестный ход вышли около двух тысяч человек. Споры по поводу организации крестного хода в Екатеринбурге начались еще 8 июля. Губернатор Свердловской области заявил, что мероприятие в этом году не состоится. Через несколько часов митрополит Евгений публично подчеркнул, что сам он однозначно пойдет на шествие.