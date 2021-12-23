«Идите вы со своими озабоченностями»: Путин о пяти волнах расширения НАТО на восток

Запад обещал, что расширения НАТО на восток не произойдет, но это оказалось обманом, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия дала понять, что дальнейшее движение альянса неприемлемо.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы, что ли, ставили ракеты на границе США? Это США пришли на порог нашего дома с ракетами. Разве это избыточное требование, не ставить никаких систем у нашего дома? Здесь нет ничего необычного», — подчеркнул глава государства.

Он поинтересовался, как бы американские власти отнеслись к тому, если бы Россия установила свои ракеты на границе с Канадой или Мексикой.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли, просто нагло обманули! Пять волн расширения НАТО. И в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем, к нам пришли и теперь еще говорят: „Нет, теперь Украина будет в НАТО“», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что не Россия должна давать Западу какие-то гарантии, все как раз наоборот. Западные страны должны предоставить их, причем незамедлительно. «А не забалтывать это десятилетиями и под мягкий говорок делать то, что планируете», — заметил глава государства.

Он обратил внимание, что всякий раз, когда Россия давала понять, что ее это не устраивает, западные страны начинали выражать свою озабоченность.

«Идите вы со своими озабоченностями. Пять волн расширения. Что здесь непонятного? Мы хотим обеспечить свою безопасность», — заключил Путин.