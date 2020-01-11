«Идиоты в политическом экстазе»: Клинцевич ответил на слова украинца о Черноморском флоте России

Сенатор Франц Клинцевич назвал попытку украинского эксперта «оценить» состояние Черноморского флота России желанием выделиться. В качестве примера собеседник напомнил сообщения с Украины о том, что Крымский мост — это фейк.

Сенатор подчеркнул, что на фоне учений, которые прошли на днях у побережья Крыма, высказывание украинского специалиста звучит смешно.

«Это отдельные идиоты в политическом экстазе, которых на Украине, к сожалению, много. Недавние учения Черноморского и Северного флотов, которые провели в присутствии Верховного главнокомандующего ВС РФ [президента России Владимира Путина], показали совсем другое состояние, слаженность», — заявил Клинцевич в разговоре с «360».

Он добавил, что было проведено большое количество пусков самых современных крылатых и баллистических боеприпасов с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Черноморский флот России пребывает в «плачевном состоянии». Он отметил, что турецкий флот и румынский флоты превосходят российский по боеспособности.